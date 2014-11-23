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Spor

Kasımpaşa'yı 2-0'la geçen Kara Kartal, yeniden zirveye kondu

Başakşehir galibiyetiyle nefes alan Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında Demba Ba'nın ayağından gelen iki golle maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

23 Kasım 2014 20:05

10. haftada Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş, rakibini 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla zirveye oturdu.  Beşiktaş'ın gollerini 28. dakikada penaltıdan ve 45. dakikada Demba Ba kaydetti.

Saat 19.00'da başlayan müsabakada hakem Özgür Yankaya düdük çaldı.

Süper Lig'de 10. haftaya 19'ar puanlı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 2 puan gerisinde üçüncü sırada giren Beşiktaş, yarın deplasmanda Bursaspor'la oynayacak Fenerbahçe'yi maç fazlasıyla geçerek 20 puanla zirveye oturdu.

Beşiktaş, son lig maçında, İstanbul Başakşehir'i, bu akşamki maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 2-1 mağlup etmişti.

 

Beşiktaş'ın 11'i

 

Cenk, Serdar, Ersan, Motta, Kerim, Veli, Atiba, Necip, Gökhan, Sosa, Demba Ba

 

Kasımpaşa'nın 11'i

 

Isaksson, Erhan Kartal, Orhan Şam, İlhan Eker, Sancak Kaplan, Kerem Şeras, Andre Castro, Ryan Babel, Oscar Scarione, Tabare Viudez, Adem Büyük.

 

 

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