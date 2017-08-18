Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında 2 puan bıraktı

Süper Lig'in 2017-18 sezonuna galibiyetle başlayan iki İstanbul ekibi Kasımpaşa ve Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği maç, 2-2 sonuçlandı. Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, yeni sezonun ikinci karşılaşmasında Kasımpaşa deplasmanında berabere kalarak iki puan bıraktı.

Ev sahibi Kasımpaşa'nın golleri Neumayr ve Trezeguet'ten gelirken, siyah-beyazlı ekibin gollerini de Babel ve Talisca kaydetti.

Beşiktaş'ta gün içinde sakatlanan Atiba Hutchinson'ın yerine Tolgay Arslan forma giyiyor.

Maçın özeti

'1 Müsabaka başlangıcında okunan İstiklal Marşı'nın ardından taraftarlar "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını söyledi. Karşılaşmaya Kasımpaşa başladı.

'2 Siyah-beyazlılar müsabakaya gol pozisyonu bularak başladı. Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmakta zorlandığı pozisyonda pas arası yapan Talisca topu Babel'e verdi ancak Hollandalı oyuncu kötü bir vuruşla pozisyonu değerlendiremedi.

'5 Kasımpaşa, Süper Lig'de genellikle Beşiktaş'tan alışık olunan bir hızda orta alanda uzun süre paslaştı. Cenk Tosun'un baskısıyla siyah-beyazlılar Kasımpaşa'nın pozisyonunu bozdu.

'7 Beşiktaş Ryan Babel'le golü buldu. Savunmanın arkasına sarkan Cenk Tosun'a Tosic'in verdiği pas, milli futbolcu tarafından şut oarak değerlendirildi. Seken topu Babel tamamladı: 0-1.

'14 Kasımpaşa da Beşiktaş da açık oyun oynamayı seviyor. Bu dakikaya kadar iki ekip de buna göre oynadı. Beşiktaş golü bulmasına rağmen hücuma devam ederken, Kasımpaşa da özellikle Trezeguet ve Adem ile pozisyon yaratmaya çalışıyor.

'20 Beşiktaş, geçen sezonki görüntüsünden esintiler sunmaya başladı. Siyah-beyazlılar topa hakim olurken, ara koşularla pozisyon bulmaya çalışıyor. Kasımpaşa'da ise Trezeguet topu her ayağına aldığında tehlike yaratabileceğinin sinyallerini veriyor.

'22 Kasımpaşa Trezeguet ile kontratak pozisyonu buldu. Tolgay Arslan, uzun süre marke ettiği oyuncuyla girdiği omuz omuza mücadeleyle rakibinin pozisyonunu bozdu. Trezeguet ayağına topu her aldığında futbolseverleri heyecanlandırıyor.

'23 Kasımpaşa, Neumayr'ın uzaktan yaptığı mükemmel plase vuruşla skoru eşitledi: 1-1. Pozisyonun yaratıcısı Trezeguet oldu.

'27 Beşiktaş, ilk golde bulduğu pozisyona benzer bir fırsat yakaladı. Bu sefer ters kanattan Quaresma'nın kestiği topta yine Babel hareketlendi ancak bu sefer topa vuramadı.

'28 Karşılaşmayı tribünden izleyenler arasında A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve 1. yardımcılığına bugün atanan Tayfur Havutçu da var.

Dakika itibarıyla topla oynama oranı %67-33 Beşiktaş lehine.

'31 Takımının kullandığı serbest vuruş sırasında ceza sahasında bulunan Talisca, tartışmaya açık bir sarı kart gördü. Yayıncı kuruluşun yorumcusu eski futbolcu Rüştü Reçber'in yorumu: "Rakip sarı kartı aldırmış" şeklinde oldu.

'34 Az önce sarı kart gören Talisca, Caner Erkin'in ortasında yaptığı kafa vuruşuyla golü yaptı: 1-2.

'39 Trezeguet'ye topsuz alanda dokunan Tosic, sarı kart gördü.

'41 Beşiktaş, geçen sezonla kıyaslandığında fiziksel anlamda savunmada daha sert bir görüntü sergiliyor. 2016-17 sezonunun en az faul yapan takımlarından olan siyah-beyazlılar, bu sezon Antalyaspor karşısında 24 faul yaparak başlamıştı. Bu maçta da özellikle Tolgay sert oynuyor.

Karşılaşmada ilk yarı sona erdi...

Editörün yorumu: İlk yarı itibarıyla Beşiktaş topa ve sahaya hakim bir görüntü çizse ve önde olsa da, Kasımpaşa da kolay teslim olmayacağını hem attığı golle, hem de Trezeguet'nin fark yaratan performansıyla gösterdi.

Maçta ikinci yarı, Beşiktaş'ın vuruşuyla başladı. Takımlar ilk yarıdaki 11'lerini koruyor.

'48 Kasımpaşa'nın ilk golünün sahibi Neumayr yine uzaktan yokladı. Alman oyuncunun şutunda Beşiktaş kalecisi Fabri zorlanmadı.

'51 Editörün yorumu: Caner yine sol kanattan etkili bir bindirme yaparak orta açtı ancak top kaleci Ramazan'da kaldı. Siyah-beyazlı takımda pozitif oyunuyla en çok dikkati çeken isimlerden biri Caner oluyor. Tosic, Pepe ve Talisca da etkili oyunculardan. Kasımpaşa'da ilk yarıda müthiş bir gol atan Neumayr ve Trezeguet de topu ayaklarına aldıklarında heyecan yaratan futbolcular oluyor.

'57 Beşiktaş, kaptanı Oğuzhan Özyakup'un Babel'e müthiş pasıyla başlayan pozisyonda gole çok yaklaştı. Önünde boş bir alan bulan Oğuzhan'ın pasında topla buluşan Babel, kaleciyi de geçti ancak açısı daraldı. Hollandalı oyuncu topu Cenk'le buluştursa da, milli golcünün şutu farklı şekilde auta gitti.

'61 Dakika itibarıyla Beşiktaş'ın rakip ceza alanında 14 kez topla buluşmasına karşın, Kasımpaşa için bu rakam 4.

'63 Maçta ilk değişiklik Kasımpaşa'dan geldi. Murillo'nun yerine Edouk oyuna dahil oldu.

'74 Beşiktaş'ta Lens ve Gary Medel oyuna dahil oldu. İkisinin de siyah-beyazlı formayla ilk resmi maçı olacak. Çıkan futbolcular Oğuzhan ve Quaresma.

'76 Trezeguet, Caner'e yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

'78 Kasımpaşa'da Neumayr oyundan çıktı, yerine Rangel dahil olurken Adem'in yerine de Mensah oyunda.

'79 Kasımpaşa, maç boyu çok iyi performans sergileyen Trezeguet'in uzaktan nefis şutuyla eşitliği sağladı: 2-2.

'84 Beşiktaş golü yedikten sonra kontrolü bir nebze kaybetti. Öndeyken sakin bir şekilde oyunun kontrolünü elinde bulunduran siyah-beyazlılar yine topa sahip olsa da panik halinde oynuyor. Alvaro Negredo kenarda ısınıyor.

'85 Beşiktaş'ta Babel'in yerine Negredo oyunda.

'86 Cenk Tosun, Medel'in pasında oldukça uzak mesafeden çok sert bir şut çıkardı. Ramazan Köse aynı güzellikte kurtarışla topu kornere çeldi.

'89 Talisca kaleyi sağdan soldan yokladı ancak ilk pozisyonda top savunmadan sekerken, ikinci şutta da farklı şekilde auta gitti.

'90 Editörün yorumu: Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Gary Medel, oynadığı oyunla 11'de forma istediğini belli ediyor. Şilili futbolcu nerede durduğunu bilen, akıllı bir oyun oynarken pasları da çok isabetli. Jeremain Lens'in ise zamana ihtiyacı var.

Karşılaşma sona erdi.

Editörün yorumu: Maçın adamı Trezeguet'ti. Mısırlı oyuncu topu ayağına aldığı her anda heyecan yarattı. Kasımpaşa'nın oyunu da takdire şayan. Geçen sezon kötü sonuçlarla başlamasına rağmen Kemal Özdeş ile değişim yaşayan İstanbul ekibi, Neumayr ve Trezeguet'in oldukça olumlu performansıyla sahada fark yarattı.

Beşiktaş, son iki sezonun şampiyonu olduğu göz önünde bulundurulduğunda 'puan kaybettiği' düşünülse de oyun anlamında camiasına umut verdi. Siyah-beyazlılar savunmada güven verirken, hücumda da gelecek adına beklentileri artırdı. Özellikle Kartal'ın yeni transferi Gary Medel, Süper Lig'de adından sıkça söz ettireceğini belli etti.