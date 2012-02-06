-Beşiktaş karşısında galip ayrılmak mutluluk verici İSTANBUL (A.A) - 05.02.2012 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-0 yendikleri derbi maçta, güçlü rakipleri karşısında kazanmanın kendileri için son derece mutluluk verici olduğunu ifade etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmayı değerlendirip soruları yanıtlayan Kocaman, ilk yarıda atak bir oyun ortaya koyduklarını, ikinci yarıda ise Beşiktaş'ın üstün olduğunu kaydetti. Kendi sahalarında oynamanın avantajıyla skoru lehlerine çevirmek için maça son derece istekli başladıklarını anlatan Kocaman, mücadeleyi özetle şöyle değerlendirdi: ''Maça son derece istekli başladık ve oyunun kontrolünü elimize aldık. Skoru alana kadar ilk 20 dakikalık periyot üstünlüğümüzde geçti. İlk yarının sonlarına doğru Beşiktaş'ın da katılımıyla biraz daha ortada geçen bir maç oldu. Üstün oynadık ancak skoru artıramadık. Bu son dönemdeki sorunlarımızdan biri olarak görünüyor. İkinci yarı rakibimizin gol arayışıyla, Beşiktaş'ın üstünlüğüyle geçti. Üstümüze geldiler. Skoru artıramadık, bu da Beşiktaş'ı oyunun içinde tuttu. Son dakikada gelen gol sadece istatistik açısından görünüyor. Bir avantajı olmadı. Ancak böyle bir maçta, şampiyonluk serisindeki en büyük rakiplerimizden güçlü Beşiktaş karşısından galip ayrılmak son derece mutluluk verici.'' Performans olarak biraz dalgalı bir seyir izlediklerini kaydeden Kocaman, ''Bu seriyi, şampiyonluk serisine girmeden önce biraz daha stabil hale getirmek en büyük amacımız olacak'' dedi. Fenerbahçe Teknik Direktörü, yoğun maç temposu ve buna bağlı olarak takımda yaşanan fiziki düşüşle ilgili bir soru üzerine de, bu durumun ligdeki bütün takımlar için bir sorun olduğunu ifade ederek özetle şunları söyledi: ''Bu bütün takımlara ait sorun olarak görünüyor. Bizim tarafımızdan da genel olarak verecek en doğru yanıt, ilk kez Türkiye'de böyle bir uygulama yapıldı. Benim futbolda bulunduğum süre içinde ilk kez yapıldı. 4 Ocak'ta ikinci yarı başladı. 5 Şubat bugün 32 gün içinde biri kupa olmak üzere 9 resmi maç oynadık. Neredeyse 3 günde bir maça denk geliyor. Diğer takımlar da aynı periyottalar. Yaşayarak öğreneceğiz demiştim. Böyle bir dönem bütün takımları hırpaladı bu çok net görünüyor. Hocalar oyuncu kullanımında çok yıprandılar. Zaman zaman hatalarımız olduğu bir gerçek.'' Teknik adam olarak futbol felsefesinde atak oyun tarzını tercih ettiği, bugün Beşiktaş karşısında ilk yarıda bu şekilde oynayıp ikinci yarıda geriye çekildikleri ifade edilerek, bunun nedeni sorulan Kocaman, ''Belli birtakım gerekçeler göstermek gerekirse bu sezon için, özellikle hem planlama olarak hem maçların gidişatı ve genel olarak bakıldığında çok sağlıklı bir sezon gibi görünmüyor. Temel amacımız her maçı kazanmaya çalışmak. Bunu zaman zaman hızlı oynayarak, zaman zaman oyunu yavaşlatarak yapıyoruz. Bu benim oyun felsefemin biraz dışında. Bu sene bizim her maçı öyle veya böyle futbolun oyun kuralları çerçevesinde kazanmamız gerekiyor. Bir şekilde kazanmak zorunda olduğumuz biraz farklı bir sene. Bence temel farklılık burada'' şeklinde konuştu. Aynı yöndeki bir soruya da Kocaman, ''Bu sene futbolun gerçekleri konusuna odaklanmak çok kolay değil. Hele bizim için biraz daha zor olduğunu, en azından ben kendi adıma söyleyebiliyorum. Bizim temel amacımız, sahaya çıkarken mutlak ve mutlak kazanmayı başarabilmek. Bazen topla atak yaparak bazen de topun arkasına geçerek. Oyunun güzelliklerini ve doğrularını belki play-off şampiyonluk serisine doğru biraz daha yakalayacağımızı umut ediyorum'' diye cevap verdi. -Yobo: Önemli olan 3 puan Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Joseph Yobo, Beşiktaş'ı 2-0 yendikleri maçta, ilk yarı iyi oynadıklarını belirterek, ''Bu tip maçlarda önemli olan 3 puandır. 3 puan aldığımız için mutluyuz'' dedi. Yobo, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, maça iyi başladıklarını ve golü bulduklarını kaydederek, ''Golden sonrası bizim için daha kolaydı. Ancak derbide neyin ne olacağı belli olmuyor. İlk yarıdaki performansımız iyiydi. İkinci yarı biraz daha farklıydı. Bu tip maçlarda önemli olan 3 puandır. 3 puan aldığımız için mutluyuz'' diye konuştu. Oynadığı diğer takımlarda ve özellikle milli takımında duran top organizasyonlarında çok fazla yer alan biri olduğunu anlatan Nijeryalı oyuncu, şunları söyledi: ''Burada yavaş yavaş daha fazla görüneceğim. Bu golün anlamı var. Eşim maçtan önce gol atabileceğimi söylemişti. Ben de ona golün sözünü verdim. Belki onun sayesinde de gol olmuştur. Ailem stada gelip, bizi desteklediler. Daha çok milli takımda önemli maçlarda önemli goller atıyorum. Burada da gollerim gelecektir.'' Karşılaşmada Egemen Korkmaz ile yaşadığı tartışmayla ilgili soru üzerine Yobo, ''Ben takım oyuncusuyum. Takımın kazanması için elimden geleni yapıyorum. Maçın ilerisine geçecek, futbolun dışına çıkacak kavgalar nasıl önlenir, bunu çok iyi biliyorum. Rakip takım oyuncusu da kendi takımı için mücadele ediyor. Kazanmak çok önemliydi. Bu önemli derbiden 3 puanla ayrıldığımız için çok mutluyuz'' şeklinde konuştu. Yobo, basın toplantısına 2 yaşındaki oğlu Joey ile birlikte geldi.