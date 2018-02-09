Beşiktaş, Kardemir Karabükspor'a hazır

İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig\'in 21\'inci haftasında Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 19.00\'da Vodafone Park\'ta Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak.