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Spor

Beşiktaş, Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarına devam etti

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor

08 Şubat 2018 22:08

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig\'in 21\'inci haftasında Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde zaman zaman yağmur altında yapılan idman 1.5 saat sürdü.
Uzun bir aradan sonra tam kadro yapılan idmanda futbolcuların oldukça hırslı olduğu görüldü. Takım toplantısının ardından ısınma koşuları yapan futbolcular, 5\'e 2 çalışması ile antrenmana devam etti. İkinci bölümde taktik programa geçen Güneş, özellikle tek pas üzerinde durdu. Antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.
Beşiktaş hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenman ile tamamlayacak ve Nevzat Demir Tesisleri\'nde kampa girecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan detaylar

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