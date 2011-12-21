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Spor

Beşiktaş, Kardemir Karabükspor maçına hazır İSTANBUL (A.A)

21 Aralık 2011 22:20

-Beşiktaş, Kardemir Karabükspor maçına hazır İSTANBUL (A.A) - 21.12.2011 - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamlayarak kampa girdi. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen idmana ısınma hareketleriyle başlayan siyah-beyazlıların, bir süre elle pas çalışmaları yaptığı bildirildi. İstasyon çalışmalarıyla devam eden antrenmanda taktik varyasyonlar üzerinde duran futbolcuların, çift kale maçın ardından yaptıkları şut çalışmasıyla antrenmanı noktaladığı kaydedildi.  Ülkesinde tedavisini sürdüren Quaresma'nın yanı sıra Mehmet Aurelio ve sağ dizinde zorlamaya bağlı ödem oluşan Rüştü'nün idmana katılmadığı, Simao ve Almeida'nın ise takımla birlikte çalıştığı belirtildi. 

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