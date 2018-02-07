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Spor

Beşiktaş, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı

07 Şubat 2018 16:35

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig\'in 21\'inci haftasında Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.
Teknik direktör Şenol Güneş\'in yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. İdmanda dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Dünkü maçta oynayan futbolcular salonda rejenarasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile antrenmana başladı. Kuvvet çalışmasının yer aldığı program değişmeli olarak yapıldı. İdman, dar alanda oyun kontrol pas çalışması, minik kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 17.00\'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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