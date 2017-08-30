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Spor

Beşiktaş, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 4

30 Ağustos 2017 16:48

Beşiktaş, Süper Lig\'in 4. haftasında Kardemir Karabükspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.
Salonda yapılan streching çalışması ile başlayan idmanda bir saat boyunca değişmeli olarak denge ve kuvvet hareketleri yapıldı.Sonrasında sahaya geçen futbolcular iki grup halinde ayak tenisi oynayarak sabah çalışmasını tamamladı.
Milli takımlarda olan Cenk Tosun, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Gary Medel, Atiba Hutchinson, Matej Mitrovic, Aras Özbiliz, Pepe, Ricardo Quaresma ile U-21 milli takımında olan Utku Yuvakuran ve Orkan Çınar idmana katılmadı.
Beşiktaş, hazırlıklarına bu akşam saat 18.00\'de yapacağı basına açık antrenmanla devam edecek.

ALİ DANAŞ - İSTANBUL / DHA

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