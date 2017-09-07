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Spor

Beşiktaş, Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 4

07 Eylül 2017 22:59

İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 4. haftasında Kardemir Karabükspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.
Antrenmana takım halinde sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5\'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Antrenmana milli takımda olan Gary Medel katılmadı.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 11.00\'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra karayolu ile Karabük\'e giderek kampa girecek.

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