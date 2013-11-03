Recep Tayyip Erdoğan stadında top ağlarla buluşamadı

Siyah-beyazlılar, Kardemir Karabükspor karşısında ligde üst üste üçüncü beraberliğini aldı.

Üç haftadır taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamayan Beşiktaş, kaybettiği 6 puanla ligde üçüncü sıradaki yerini de koruyamadı. 10 hafta sonunda toplam 18 puana sahip olan siyah-beyazlılar, lider Fenerbahçe'nin 7 puan gerisinde kaldı.

En son 7. hafta deplasmanda Eskişehirspor'u 1-0 mağlup eden "Kara Kartallar", daha sonra Çaykur Rizespor ile İstanbul'da 0-0, Akhisar Belediyespor ile deplasmanda 3-3, son olarak da Kardemir Karabükspor ile golsüz berabere kalarak, önemli puanlar kaybetti.

Süper Lig'de sezona 4'te 4 yaparak başladıktan sonra, 5. haftadaki tamamlanamayan ve sonrasında 3-0 hükmen mağlup sayılan Galatasaray derbisiyle beraber oynadığı 6 karşılaşmada sadece 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan, siyah-beyazlılar, toplam 12 puan yitirmiş oldu.