Recep Tayyip Erdoğan stadında top ağlarla buluşamadı

Siyah-beyazlılar, Kardemir Karabükspor karşısında ligde üst üste üçüncü beraberliğini aldı.
Üç haftadır taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamayan Beşiktaş, kaybettiği 6 puanla ligde üçüncü sıradaki yerini de koruyamadı. 10 hafta sonunda toplam 18 puana sahip olan siyah-beyazlılar, lider Fenerbahçe'nin 7 puan gerisinde kaldı.
En son 7. hafta deplasmanda Eskişehirspor'u 1-0 mağlup eden "Kara Kartallar", daha sonra Çaykur Rizespor ile İstanbul'da 0-0, Akhisar Belediyespor ile deplasmanda 3-3, son olarak da Kardemir Karabükspor ile golsüz berabere kalarak, önemli puanlar kaybetti.
Süper Lig'de sezona 4'te 4 yaparak başladıktan sonra, 5. haftadaki tamamlanamayan ve sonrasında 3-0 hükmen mağlup sayılan Galatasaray derbisiyle beraber oynadığı 6 karşılaşmada sadece 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan, siyah-beyazlılar, toplam 12 puan yitirmiş oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Kardemir Karabükspor 0-0 berabere kaldı.
3. dakikada Olcay'ın sol çaprazdan sert şutunda, kaleci topu iki hamlede kontrol etti.
18. dakikada Fernandes'in yerden şutunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.
28. dakikada İshak'ın sağdan kullandığı korner atışında, kaleye yönelen topu kaleci Tolga son anda tekrar kornere çeldi.
35. dakikada Fernandes'in sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde topla buluşan Ersan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
38. dakikada Beşiktaş organize atakta çok önemli bir pozisyonu değerlendiremedi. Gökhan Töre'nin Fernandes'e bıraktığı topu, bu oyuncu bekletmeden ceza alanı içinde Olcay'a aktardı. Olcay, daha uygun pozisyondaki Oğuzhan'ı görürken, bu oyuncu meşin yuvarlağı kötü bir vuruşla yandan auta gönderdi.
39. dakikada Olcay'ın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Almeida, ceza alanına girdiği anda sert vurdu, ancak kaleci topu çeldi. Ceza alanı içinde Gökhan, önünde bulduğu topu bir kez daha Portekizli oyuncuya bıraktı. Bu oyuncunun ikinci vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.
Kalan sürede sonuç değişmedi ve mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.
47. dakikada Motta'nın soldan ortasında altıpasın hemen önünde topla buluşan Almeida'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
48. dakikada bu sefer Olcay'ın aynı kanattan ortasında ön direkte topla buluşan Oğuzhan'ın etkisiz vuruşunda, kaleci Waterman meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.
54. dakikada Erkan'ın yerden şutunda, kaleci Tolga yatarak meşin yuvarlağa sahip oldu.
77. dakikada Fernandes'in pasında sol çaprazda topla buluşan Motta'nın sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
86. dakikada İshak'ın sağdan kullandığı korner atışında kaleye yönelen topu kaleci Tolga, parmaklarıyla kornere gönderdi.
87. dakikada konuk ekip önemli bir fırsattan yararlanamadı. Hakan'ın pasında ceza alanı önünde topla buluşan İlhan, ceza alanına girdiği anda müsait durumuda yerden sert vurdu ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.
90. dakikada Hakan'ın ceza alanı önünde kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
90+1. dakikada Kardemir Karabükspor ceza alanı içinde oluşan karambolde topla son buluşan Olcay'ın sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
Karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.