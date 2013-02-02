Beşiktaş, Karabük'e takıldı

Bu sezon büyük takımların adeta belalısı olan Karabükspor, Beşiktaş'a da korku dolu anlar yaşattı. Son 30 dakikada 10 kişi oynayan konuk ekip, 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı ve deplasmanda 4 büyük takımdan da puan almayı başardı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Kardemir Karabükspor'u konuk etti.

Beşiktaş'ta Roberto Hilbert, Veli Kavlak ve Tomas Sivok sarı kart cezalısı olması nedeniyle takımdaki yerini alamadı. Sakatlıkları bulunan Uğur Boral, Mustafa Pektemek ve İsmail Köybaşı maç kadrosuna alınmadı.

Karabükspor'da Luton Shelton, Kağan Söylemezgiller, Uğur Uçar ve Gökhan Ünal sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.

Mücadele beklendiği gibi tempolu başladı. Oyunu rakip yarı alana yıkan Beşiktaş, çok adamla rakip kalede gol ararken, konuk ekip hızlı hücumlarla gol yollarında etkili olmaya çalıştı.

2-2'lik skorla Beşiktaş puanını 32'ye yükseltirken, Karabükspor da 28 puana yükseldi.



BEŞİKTAŞ: 2 - KARDEMİR KARABÜKSPOR: 2

Stat: BJK İnönü

Hakemler: Yunus Yıldırım, Serkan Gençerler, Muhittin Gürses

Beşiktaş: McGregor, Mehmet Akgün, İbrahim Toraman, Ersan Gülüm (Dk. 82 Escude), Gökhan Süzen, Holosko, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan, Fernandes (Dk. 73 Dentinho), Almeida (Dk. 17 Sinan Kurumuş)

Kardemir Karabükspor: Bora Körk (Dk. 35 Tomic), Erdem Özgenç, Mabiala, Deumi, Seric, Hamroun (Dk. 64 Hakan Söyler), Birol Hikmet, Yiğit İncedemir, Hakan Özmert (Dk. 46 Lualua), Ahmet İlhan Özek, İlhan Parlak

Goller: Dk. 16 İbrahim Toraman, Dk. 58 Olcay Şahan (Beşiktaş), Dk. 63 Ahmet İlhan Özek, Dk. 69 Lualua (Kardemir Karabükspor)

Kırmızı kart: Dk. 60 Erdem Özgenç (Kardemir Karabükspor)

Sarı kartlar: Dk. 67 Seric, Dk. 79 Lualua (Kardemir Karabükspor), Dk. 69 Gökhan Süzen, Dk. 72 İbrahim Toraman (Beşiktaş)