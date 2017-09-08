Beşiktaş, Karabük karşısında as sağ beklerinden yoksun

Süper Lig'in 4. haftasında yarın Karabükspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, maça as sağ beki Gökhan Gönül ve onun yokluğunda mevkisinde oynayan Adriano'dan yoksun olarak çıkacak.

Siyah-beyazlı ekipte ameliyat olan Gökhan Gönül sezon başından itibaren forma giyemezken, dün akşam antrenmanda sakatlanan ve idmanı yarıda terk eden Adriano, kadroya dahil edilmedi.

Beşiktaş Kulübü'nden Adriano'yla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Adriano Correia, sağ dizindeki ağrı ve şişlik nedeniyle tedbir amaçlı olarak bu akşamki takım idmanına katılmamış olup, sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlanmıştır" ifadesine yer verildi.

Necip veya Medel

Beşiktaş'ta sağ bek mevkisinde görev alan Andreas Beck'in de satılmış olması sakatlığı bulunan oyuncular yerine Necip Uysal veya Gary Medel'in forma giymesi bekleniyor.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in milli maçlara verilen arada oynanan hazırlık maçında sağ bek pozisyonunda oynattığı Necip Uysal, sarı-kırmızılılar karşısındaki performansı sonrası ilk 11'de çıkmaya daha yakın görünüyor.