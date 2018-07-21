Beşiktaş kampı galibiyetle kapattı

Beşiktaş, Avusturya kampındaki son hazırlık karşılaşmasında geriye düştüğü maçta Krasnodar'ı 3-1 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya’nın Graz kentinde devam eden Beşiktaş, yurt dışı hazırlık kampını Rusya temsilcisi Krasnodar ile oynadığı maç ile tamamladı. Graz kenti yakınlarındaki Weinzöld sahasında yapılan maçı Beşiktaş, geriye düşmesine rağmen 3-1 kazandı. Siyah-Beyazlı ekip karşılaşmaya, Tolga – Dorukhan, Fatih, Medel, Caner, Necip, Tolgay, Oğuzhan, Lens, Babel ve Larin 11 ile başladı. Beşiktaş’ta 45. dakikada Oğuzhan Özyakup’un yerine Gökhan Gönül oyuna girerken, ikinci yarıda Fabri, Alvaro Negredo, Mertcan Açıkgöz, Vagner Love, Adriano, Mustafa Pektemek ve Orkan Çınar forma şansı buldu.

Beşiktaş’ın gollerini 28. dakikada penaltıdan Oğuzhan Özyakup, 51. dakikada Jeremain Lens ve 86. dakikada Alvaro Negredo kaydederken, rakip takımın tek golünü 12. dakikada Maciel Wanderson attı.

Avusturya’da yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, özel uçakla Türkiye’ye dönecek.