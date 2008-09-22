Beşiktaş kaleyi kapattı



Gaziantepspor'u 3-0 yenerek yeniden liderliğe yükselen Beşiktaş, üst üste 5. resmi maçında da kalesinde gol görmedi.



Geçen haftaki Trabzonspor beraberliğiyle liderliği Sivasspor'a kaptıran siyah-beyazlılar, 3-0'lık Gaziantepspor galibiyetiyle, 10 puan ve gol averajıyla Trabzonspor'un önünde 4. hafta sonunda yeniden liderliğe yükseldi.



İstanbul'a yenilgisiz gelen ilk 3 haftanın flaş takımı Gaziantepspor ise bu sonuçla ligdeki ilk yenilgisini aldı. 2008-2009 sezonuna iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, şimdiye dek yaptığı 7. resmi maçta 6. galibiyetini aldı.



Turkcell Süper Lig'de 4 maçta 3 galibiyete ulaşıp, yalnızca Trabzonspor ile berabere kalan siyah-beyazlılar, UEFA Kupası'nda ise 3 maçta 3 galibiyet elde etti. Gaziantepspor maçını da gol yemeden tamamlayan Beşiktaş, yaptığı son 5 resmi maçta kalesinde gol görmedi.



Turkcell Süper Lig'deki ilk maçında Antalyaspor'u 3-2 yendiği maçta 2 gol birden yiyen siyah-beyazlılar, ardından yaptığı 2 UEFA Kupası, 3 de lig maçında kalesini gole kapattı.



Beşiktaş, bu süre içinde, UEFA Kupası 2. ön eleme turu rövanş maçında Bosna-Hersek'in NK Siroki Brijeg takımını 4-0 yenerken, Turkcell Süper Lig'de de Konyaspor'u 2-0 yenip Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı ve Gaziantepspor'u 3-0 ile geçti.



Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Bobo, siyah-beyazlı forma altında resmi maçlardaki 49. golünü Gaziantepspor'a attı.



2005-2006 sezonunun devre arasından itibaren Beşiktaş forması giyen Brezilyalı futbolcu, Turkcell Süper Lig'de 29, TFF Süper Kupa'da 1, Fortis Türkiye Kupası'nda 12, Avrupa kupalarında ise 7 kez fileleri havalandırdı.



Bobo ayrıca, bu sezon ligde 3. golünü kaydetti.



Beşiktaş'ın, Gaziantepspor'u 3-0 yenerek liderlik koltuğuna yeniden oturması, siyah-beyazlı taraftarları sevindirdi.



Maç boyunca takımlarına büyük destek veren coşkulu taraftarlar, tribünlerde şampiyonluk şarkıları söylediler.



Taraftarlar ayrıca, ezeli rakipleri Fenerbahçe ile Galatasaray'a da küfürlü tezahüratlarla takılırlarken, maç bitiminde Beşiktaşlı oyuncuları tribünlerin önüne çağırıp, sevgi gösterilerinde bulundular.



Bu arada 3. golün sahibi Nobre ile bu golün pasını veren ve savunmada yine iyi bir performans sergileyen Zapanocny, taraftarlardan büyük alkış aldı.



Zapatocny, kendisine sevgi gösterilerinde bulunan taraftarları şapka çıkartırmış gibi yaparak selamladı.



