T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş kaleyi kapattı

Gaziantepspor'u 3-0 yenerek yeniden liderliğe yükselen Beşiktaş, üst üste 5. resmi maçında da kalesinde gol görmedi.

22 Eylül 2008 03:00


Gaziantepspor'u 3-0 yenerek yeniden liderliğe yükselen Beşiktaş, üst üste 5. resmi maçında da kalesinde gol görmedi.

Geçen haftaki Trabzonspor beraberliğiyle liderliği Sivasspor'a kaptıran siyah-beyazlılar, 3-0'lık Gaziantepspor galibiyetiyle, 10 puan ve gol averajıyla Trabzonspor'un önünde 4. hafta sonunda yeniden liderliğe yükseldi.

İstanbul'a yenilgisiz gelen ilk 3 haftanın flaş takımı Gaziantepspor ise bu sonuçla ligdeki ilk yenilgisini aldı.  2008-2009 sezonuna iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, şimdiye dek yaptığı 7. resmi maçta 6. galibiyetini aldı.

Turkcell Süper Lig'de 4 maçta 3 galibiyete ulaşıp, yalnızca Trabzonspor ile berabere kalan siyah-beyazlılar, UEFA Kupası'nda ise 3 maçta 3 galibiyet elde etti. Gaziantepspor maçını da gol yemeden tamamlayan Beşiktaş, yaptığı son 5 resmi maçta kalesinde gol görmedi.

Turkcell Süper Lig'deki ilk maçında Antalyaspor'u 3-2 yendiği maçta 2 gol birden yiyen siyah-beyazlılar, ardından yaptığı 2 UEFA Kupası, 3 de lig maçında kalesini gole kapattı.

Beşiktaş, bu süre içinde, UEFA Kupası 2. ön eleme turu rövanş maçında Bosna-Hersek'in NK Siroki Brijeg takımını 4-0 yenerken, Turkcell Süper Lig'de de Konyaspor'u 2-0 yenip Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı ve Gaziantepspor'u 3-0 ile geçti.

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Bobo, siyah-beyazlı forma altında resmi maçlardaki 49. golünü Gaziantepspor'a attı.

2005-2006 sezonunun devre arasından itibaren Beşiktaş forması giyen Brezilyalı futbolcu, Turkcell Süper Lig'de 29, TFF Süper Kupa'da 1, Fortis Türkiye Kupası'nda 12, Avrupa kupalarında ise 7 kez fileleri havalandırdı.

Bobo ayrıca, bu sezon ligde 3. golünü kaydetti.

Beşiktaş'ın, Gaziantepspor'u 3-0 yenerek liderlik koltuğuna yeniden oturması, siyah-beyazlı taraftarları sevindirdi.

Maç boyunca takımlarına büyük destek veren coşkulu taraftarlar, tribünlerde şampiyonluk şarkıları söylediler.

Taraftarlar ayrıca, ezeli rakipleri Fenerbahçe ile Galatasaray'a da küfürlü tezahüratlarla takılırlarken, maç bitiminde Beşiktaşlı oyuncuları tribünlerin önüne çağırıp, sevgi gösterilerinde bulundular.

Bu arada 3. golün sahibi Nobre ile bu golün pasını veren ve savunmada yine iyi bir performans sergileyen Zapanocny, taraftarlardan büyük alkış aldı.

Zapatocny, kendisine sevgi gösterilerinde bulunan taraftarları şapka çıkartırmış gibi yaparak selamladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24