Beşiktaş kaleyi kapattı



Yeni yılda son 5 resmi maçını kazanan Beşiktaş, bu karşılaşmaların 4'ünde kalesinde gol görmedi.



Turkcell Süper Lig'de 18. haftanın son maçında Antalyaspor'u sahasında Tello'nun golüyle 1-0 yenen Beşiktaş, zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.



Ligde ikinci bölüm maçlarına 2 galibiyetle iyi bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, 18. hafta sonunda 10. galibiyetini alarak, puanını 34'e yükseltip, 5. sıraya çıktı ve ligin zirvesinde yer alan Sivasspor ve Trabzonspor ile arasındaki puan farkını da 4'e düşürdü.



Beşiktaş ayrıca, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin puan kaybıyla sarı-lacivertlilerle puanları eşitlerken, Galatasaray'ın 2 puan arkasında zirve yarışını takip ediyor.



2009'DA FİRE YOK



Turkcell Süper Lig'de Antalyaspor'u 1-0 yenen Beşiktaş, 2009 yılında yaptığı resmi ve özel 6 maçı da kazandı.



2009 yılında henüz fire vermeyen siyah-beyazlılar, Turkcell Süper Lig'de Denizlispor ve Antalyaspor'u 1-0, Fortis Türkiye Kupası'nda grup maçlarında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u 3-1, Gaziantepspor'u 1-0, çeyrek final ilk maçında Antalyaspor'u 2-0 yenerken, lige verilen arada ise Almanya'nın Werder Bremen takımını 2-1 mağlup etti.



TELLO'DAN 4. GOL



Beşiktaş'ı galibiyete taşıyan golü atan Tello, bu sezon resmi maçlarda 4. kez fileleri havalandırdı.



Ligde 7. haftadaki Gençlerbirliği maçından sonra golle buluşan Şilili futbolcunun, ayrıca Avrupa kupaları ve Fortis Türkiye Kupası'nda da birer golü bulunuyor.



4. RANDEVUYU DA BEŞİKTAŞ KAZANDI



Beşiktaş ile Antalyaspor, bu sezon Turkcell Süper Lig ve Fortis Türkiye Kupası'nda 4. kez karşılaştı. Siyah-beyazlılar, bu maçların tamamını kazandı.



Beşiktaş, ligde Antalya'da 3-2 yendiği rakibini İstanbul'da da 1-0 mağlup etti.



Fortis Türkiye Kupası'nda ise Beşiktaş, grup maçlarında İstanbul'da 3-0 yendiği rakibine, çeyrek final ilk maçında deplasmanda 2-0 üstünlük kurdu.



Her iki ekip bu sezon, 4 Şubat Çarşamba günü İstanbul'daki kupa rövanşıyla birlikte 5. kez karşı karşıya gelecek.



BEŞİKTAŞ KALESİNİ GOLE KAPATTI



Antalyaspor'u 1-0 yenen Beşiktaş, son 4 resmi maçtır kalesini gole kapattı.



Resmi maçlarda son golünü 3-1 kazandıkları Fortis Türkiye Kupası'nda Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile oynadıkları grup maçında yiyen siyah-beyazlılar, daha sonra oynadığı 2'şer lig ve kupa maçında gole izin vermedi.



Beşiktaş, bu süre içinde ligde Denizlispor ve Antalyaspor'u 1-0, kupada da Gaziantepspor'u 1-0, Antalyaspor'u da 2-0 mağlup etti.



İSTANBUL'DAKİ 8. GALİBİYET



Bu sezon özellikle deplasman maçlarında galip gelmekte zorlanan Beşiktaş, BJK İnönü Stadı'nda ligdeki 8. galibiyetini aldı.



Dolmabahçe'deki 10. lig maçında taraftarlarını 8. kez sevindiren siyah-beyazlılar, kendi evindeki puan kayıplarını 1-1'lik Sivasspor beraberliği ve 3-1'lik Ankaraspor yenilgileriyle yaşadı.



ANTALYASPOR 12 MAÇTIR YENEMİYOR



Turkcell Süper Lig'de 18. haftanın son maçında Beşiktaş'a 1-0 yenilen Antalyaspor, rakibi karşısındaki ligdeki galibiyet özlemini 12 maça çıkardı.



Beşiktaş karşısında lig maçlarındaki son galibiyetini 1997-98 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da yapılan maçta 1-0'lık skorla alan Antalyaspor, daha sonra yaptığı 12 lig maçının 9'unu yitirirken, 3 kez berabere kaldı.



ÖZDİLEK'İN 2. YENİLGİSİ



Antalyaspor, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde ligdeki 2. yenilgisini Beşiktaş'tan aldı.



Ligde 8. hafta sonunda Joseph Jarabinsky'nin yerine göreve getirilen Özdilek, takımının başında çıktığı 10. maçta 2. kez sahadan puansız ayrılmanın üzüntüsünü yaşadı. Özdilek yönetimindeki Antalyaspor, ligde diğer yenilgisini de yine İstanbul'da Fenerbahçe karşısında almıştı.

