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Spor

Beşiktaş kalecisini İskoçya'da buldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadrosuna katmak istediği Allan McGregor'u renklerine bağladı

10 Temmuz 2012 19:05

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bonservis bedeli ödemeden İskoç kaleci Allan McGregor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
 
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadrosuna katmak istediği Allan McGregor'u renklerine bağladı.

Beşiktaş, İskoç kaleci ile bonservis bedeli ödemeden 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Tecrübeli file bekçisinin yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra siyah beyazlıların Avusturya kampına katılması bekleniyor.

Siyah beyazlı ekip tarafından borsaya yapılan açıklamada, "Kaleci Allan McGregor ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Geçtiğimiz yıl Glasgow Rangers forması giyen 30 yaşındaki file bekçisi McGregor, İskoçya Premier Ligi'nde 32 maçta forma giydi.

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