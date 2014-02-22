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Spor

Beşiktaş'ın kalecisi Cenk Gönen hastaneye kaldırıldı

Galatasaray- Beşiktaş maçının son dakikalarında takım arkadaşı Franco'nın ayağı yüzüne çarpan ve uzun süre yerde yatan Cenk Gönen maçın ardından fenalaştı

22 Şubat 2014 23:49

Beşiktaşlı kaleci Cenk Gönen, maçın 84. dakikasında Motta'nın darbesi ile sakatlanmıştı. Gönen, maç sonrasında fenalaştı. Oyuncu hastaneye kaldırıldı.

Yüzüne aldığı darbe ile kaşı açılan genç kaleciye sağlı ekipleri saha içerisinde 5-6 dakika süren müdahalede bulundu. Tedavinin ardından oyuna devam eden Cenk Gönen maçın ardından soyunma odasına fenalaştı.

 

Geçici hafıza kaybı iddiası

 

Ali Naci Küçük'ün hurriyet.com.tr'de yer alan haberine göre, sağlık ekipleri soyunam odasında bir kez daha müdahalede bulunurken futbolcu girişine getirilen ambulans ile Cenk hastaneye kaldırıldı. MR'ınçekileceği ve beyin tomografisi çekileceği öğrenilen Cenk'in maçın ardından kısa süreli hafıza kaybı yaşadığı iddia ediliyor. Cenk'in etrafındakiler, "Neden ve nezaman oyuna girdim,  sakatlandığım ve oyun içerisindeki pozisyonları hatırlamıyorum" şeklinde cümleler kuduğu öğrenildi.

Cenk'in durumu hakkında kesin açıklamanın birkaç dakika içerisinde yapılması bekleniyor.

 

Sakatlanan Tolga'nın yerine oyuna girmişti

 

Maç sonunda fenalaşan Cenk, ikinci yarının başında gözlerinde odaklanma sorunu yaşayan Tolga'nın yerine oyuna girmişti.

 

İşte o an

 

 

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