-BEŞİKTAŞ KALECİSİ CENK (A) MİLLİ TAKIM'DA İSTANBUL (A.A) - 30.08.2010 - 2012 Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde Kazakistan'la oynayacağı maç için İstanbul'da kampa giren (A) Milli Futbol Takımı'nda, Beşiktaş'ın kalecisi Hakan Arıkan kadrodan çıkarılırken, yerine takım arkadaşı Cenk Gönen çağrıldı. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, (A) Milli Takım kampında yapılan son muayene ve testler sonucunda, Hakan'ın sol ayak bileğindeki problemin, antrenmanlara sorunsuz olarak katılmasına engel olduğunun tespit edildiği bildirildi. Sağlık heyetinin önerisi ve teknik ekibin kararıyla Hakan Arıkan'ın aday kadrodan çıkarıldığı, yerine Ümit Milli Takım kadrosunda bulunan Cenk Gönen'in kampa davet edildiği kaydedildi.