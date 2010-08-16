-BEŞİKTAŞ KALECİSİ ARIKAN: "ÇOK BAŞARILI OLACAĞIZ" İSTANBUL (A.A) - 16.08.2010 - Beşiktaş takımı kalecilerinden Hakan Arıkan, yeni sezonun kendileri için başarılarla geçeceğine inandığını söyledi. Siyah-beyazlı minik taraftarlara yönelik hazırlanan, ''Yavru Kartal'' dergisine açıklamalarda bulunan Hakan Arıkan, oluşturulan kadroya olan güvenine dikkat çekerek, ''Çok başarılı olacağız. Avrupa'da final oynayacağımıza inanıyorum'' dedi. Victoria Plezen maçında sergilediği başarılı performansı sorulması üzerine Hakan, ''Geçen sezon forma giydiğim maçların hepsinde iyi oynadım. Sakatlık geçirdim, futboldan beş ay uzak kaldım ama döndüğümde iyi bir sezon geçirdim. Victoria Plezen karşısındaki oyunum ekstra gibi gözükse de zaten sahaya yansıtmak istediğim performans buydu. Önümüzdeki maçlarda daha da iyi olacağımı düşünüyorum'' ifadelerini kullandı. Bir kaleci olarak çekindiği futbolcu olmadığını ancak takım arkadaşı Bobo'ya karşı oynamak istemeyeceğini söyleyen başarılı file bekçisi, ''Bobo pozisyona girdiğinde hissederek vuruyor. O nedenle çok da şanslı olduğunu düşünüyorum'' derken, siyah-beyazlı takımın yıldız transferleri için ise, ''Yeni gelen tüm arkadaşlarımız birbirinden değerli, kariyerleri birbirinden kıymetli. Çok önemli kulüplerde oynayarak Beşiktaş'a geldiler. Önemli olan, Beşiktaş'a nasıl faydalı olacakları'' şeklinde konuştu.