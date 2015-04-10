Beşiktaş kalan tüm iç saha maçlarını Ankara'da oynayacak

Beşiktaş yönetimi, sezon sonuna kadar kalan 4 iç saha maçını Ankara'da oynama kararı aldı.

Olimpiyat Stadı'nın zemininin kaldırılmasının ardından yönetim, iç saha maçlarını Ankara Osmanlı Stadı'nda oynamak istediğini bildirdi. Federasyon da bu talebe olumlu yanıt verdi.

Buna göre 28. haftadaki Karabükspor, 30. haftadaki Gaziantepspor, 32. haftadaki Konyaspor ve 34. haftadaki Gençlerbirliği maçlarında Beşiktaş'a, Osmanlı Stadı ev sahipliği yapacak.

Siyah-beyazlılar son olarak, 3 hafta önce Kayseri Erciyesspor'u 5-1 yendiği maçı Ankara'da oynamıştı.