T24 LogoT24 Logo
Spor

BEŞİKTAŞ KAFİLESİNİN İNTİKALİ ERTELENDİ BURSA (A.A)

07 Mayıs 2011 22:04

-BEŞİKTAŞ KAFİLESİNİN İNTİKALİ ERTELENDİ BURSA (A.A) - 07.05.2011 - Holiday Inn Otel'de konaklayan ve saat 18.30'da otelden polis eskortu eşliğinde ayrılması gereken Beşiktaş kafilesinin, Bursa Atatürk Stadı çevresinde polis ile Bursaspor taraftarları arasında çıkan arbede nedeniyle stada intikali ertelendi. Bursa Emniyet Müdürü Halil Yılmaz da Bursasporlu taraftarla polis arasında arbedenin yaşandığı Bursa Atatürk Stadı'na geldi. Polis, Emniyet Müdürü'nü, çelik kalkanlarla atılan taşlardan korumaya çalışıyor. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24