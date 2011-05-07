-BEŞİKTAŞ KAFİLESİNİN İNTİKALİ ERTELENDİ BURSA (A.A) - 07.05.2011 - Holiday Inn Otel'de konaklayan ve saat 18.30'da otelden polis eskortu eşliğinde ayrılması gereken Beşiktaş kafilesinin, Bursa Atatürk Stadı çevresinde polis ile Bursaspor taraftarları arasında çıkan arbede nedeniyle stada intikali ertelendi. Bursa Emniyet Müdürü Halil Yılmaz da Bursasporlu taraftarla polis arasında arbedenin yaşandığı Bursa Atatürk Stadı'na geldi. Polis, Emniyet Müdürü'nü, çelik kalkanlarla atılan taşlardan korumaya çalışıyor.