T24 LogoT24 Logo
Spor

BEŞİKTAŞ KAFİLESİ, İSTANBUL'A GELDİ İSTANBUL (A.A)

08 Mayıs 2011 02:24

-BEŞİKTAŞ KAFİLESİ, İSTANBUL'A GELDİ İSTANBUL (A.A) - 07.05.2011 - Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Bursaspor ile yapması gereken maçın taraftar olayları nedeniyle iptal edilmesinin ardından İstanbul'a döndü. Futbol Federasyonu'nun karşılaşmanın iptaliyle ilgili kararının ardından dönüşe geçen siyah-beyazlı kafile, Yalova Topçular İskelesi'nden araba vapuruyla Gebze Eskihisar iskelesine ulaştı. Kafile buradan da BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi. Tesislerin önünde bekleyen az sayıdaki taraftar, takımı sevgi gösterileriyle karşılarken, yaptıkları tezahüratlarla Bursaspor'a tepki gösterdiler. İki otobüsten oluşan Beşiktaş kafilesi, Ümraniye'deki tesislerine geniş güvenlik önlemleri altında getirildi. Kafileye iki çevik kuvvet otobüsünün yanı sıra çok sayıda polis otosu eşlik etti. Kafilenin tesislere girmesinin ardından futbolcular, araçlarıyla tesislerden ayrıldılar.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24