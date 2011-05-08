-BEŞİKTAŞ KAFİLESİ, İSTANBUL'A GELDİ İSTANBUL (A.A) - 07.05.2011 - Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Bursaspor ile yapması gereken maçın taraftar olayları nedeniyle iptal edilmesinin ardından İstanbul'a döndü. Futbol Federasyonu'nun karşılaşmanın iptaliyle ilgili kararının ardından dönüşe geçen siyah-beyazlı kafile, Yalova Topçular İskelesi'nden araba vapuruyla Gebze Eskihisar iskelesine ulaştı. Kafile buradan da BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi. Tesislerin önünde bekleyen az sayıdaki taraftar, takımı sevgi gösterileriyle karşılarken, yaptıkları tezahüratlarla Bursaspor'a tepki gösterdiler. İki otobüsten oluşan Beşiktaş kafilesi, Ümraniye'deki tesislerine geniş güvenlik önlemleri altında getirildi. Kafileye iki çevik kuvvet otobüsünün yanı sıra çok sayıda polis otosu eşlik etti. Kafilenin tesislere girmesinin ardından futbolcular, araçlarıyla tesislerden ayrıldılar.