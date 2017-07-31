Beşiktaş kafilesi İstanbul'a döndü

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 23 Temmuz'dan beri çalışmalarını İspanya'da sürdüren Beşiktaş, İstanbul'a bugün sabah saatlerinde döndü. Siyah-beyazlılar bu günü dinlenerek geçirecek ve yarından (1 Ağustos) itibaren 6 Ağustos'ta Konyaspor ile oynayacakları Süper Kupa Finali'nin hazırlıklarına başlayacak.

Beşiktaş Kulübü'nün resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Beşiktaşımız, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde 23 Temmuz Pazar gününden beri sürdürdüğü İspanya kampını tamamlayarak sabah saatlerinde İstanbul’a döndü.

Siyah-beyazlılarımız, İspanya kampında; Real Valladolid, Las Palmas ve Real Betis ile hazırlık maçları oynadı.



Bugünü izinli geçirecek olan Futbol Takımımız, A. Konyaspor ile 6 Ağustos Pazar günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynayacağı Süper Kupa finalinin hazırlıklarına yarın (1 Ağustos) saat 18.00’de BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla başlayacak."