-BEŞİKTAŞ KAFİLESİ HOLLANDA'YA GİTTİ İSTANBUL (A.A) - 04.08.2011 - Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Hollanda'ya gitti. Hollanda'nın Venlo kasabasında 4-10 Ağustos tarihleri arasında kamp yapacak siyah-beyazlı ekip, THY'ye ait özel uçakla Almanya'nın Düsseldorf kentine hareket etti. Yaklaşık 3,5 saatlik uçak yolculuğunun ardından Düsseldorf'a ulaşacak Beşiktaş kafilesi, 1 saatlik kara yolu yolculuğunun ardından kamp yapacağı Venlo kasabasına ulaşacak. Kafile başkanlığını futbol komitesi üyesi Cengiz Zülfikaroğlu'nun yaptığı takımda ameliyat olan Ersan Adem Gülüm, tedavisine devam edilen Mustafa Pektemek ile Ümit Milli Takım'a çağrılan Necip Uysal ve Burak Kaplan yer almıyor. Beşiktaş'ın 24 kişilik Hollanda kampı kadrosunda yer alan oyuncular şunlar: Rüştü Reçber, Cenk Gönen, Umut Kaya, İsmail Köybaşı, Ekrem Dağ, İbrahim Toraman, Atınç Nukan, Egemen Korkmaz, Mehmet Aurelio, Mehmet Akyüz, Muhammet Demirci, Veli Kavlak, Tanju Kayhan, Sidnei, Fabian Ernst, Guti Hernandez, Hugo Almeida, Bebe, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Ricardo Quaresma, Roberto Hilbert, Tomas Sivok, Filip Holosko. Siyah-beyazlı ekip, kamptaki ilk maçını yarın Yunanistan Süper Lig takımlarından Ergotelis ile yapacak. Beşiktaş, Ergotelis ile yapacağı maç için Almanya'nın Köln kentine geçecek ve karşılaşma sonrasında da kamp için tekrar Hollanda'ya dönecek. Hazırlık maçı Sud Station Köln'nde TSİ 20.00'de oynanacak.