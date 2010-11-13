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Spor

BEŞİKTAŞ KAFİLESİ ANKARA'DA ANKARA (A.A)

13 Kasım 2010 22:22

-BEŞİKTAŞ KAFİLESİ ANKARA'DA ANKARA (A.A) - 13.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği ile karşılaşacak Beşiktaş, Ankara'ya geldi. Özel uçakla Esenboğa Havalimanı'na gelen Beşiktaş kafilesini, bir grup taraftar karşıladı. Yöneticilere çiçek veren taraftar grubu, Beşiktaş takımı lehine yönelik de bir süre tezahürat yaptı.  Bu arada, futbolcular, fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlar nedeniyle sıkıntı yaşarken, futbolcuların otobüse binmesinin ardından taraftarlar tezahüratlarını meşaleler yakarak sürdürdü.  Kafilenin, havaalanından ayrılmasının ardından taraftarlar ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. 

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