T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş kafasını kullanıyor İSTANBUL (A.A)

23 Eylül 2011 01:46

-Beşiktaş kafasını kullanıyor İSTANBUL (A.A) - 22.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Bursaspor'u 2-1 yenerek 3. haftada puanını 6'ya çıkaran Beşiktaş, bu sezon adeta kafasını kullanıyor. Spor Toto Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde şu ana dek 6 maç yapan siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşmalarda 14 gol atarken, bunların 8'ini kafayla rakip filelere gönderdi. Beşiktaş, özellikle son maçlarda kafasını daha fazla kullanmaya başladı. UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımını 5-1 yendiği maçta 3 golü kafayla atan siyah-beyazlı ekip, bu şekilde gol atma alışkanlığını Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü ve Bursaspor maçlarında da sürdürdü. Ankaragücü'nü 3-1 yendiği maçta 3 golü de kafayla atan ''Kara kartallar'', son olarak Bursaspor karşısında aynı yöntemi deneyerek 2-1'lik galibiyet elde etti. Siyah-beyazlı ekipte, kafa gollerinin 2'sini Sidnei atarken, Sivok, Holosko, Mustafa Pektemek, Aurelio, Egemen ve Almeida takımın kafa gollerini atan diğer oyuncuları oldular.  -Maçlar ve kafa golleri- Beşiktaş'ın kafasını kullandığı maçların sonuçları ve kafa gollerini atan oyuncular şöyle:  Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv..: 5-1 (Almeida, Aurelio, Egemen-UEFA Avrupa Ligi) Beşiktaş-Ankaragücü........: 3-1 (Sidnei (2), Mustafa Pektemek-Spor Toto Süper Lig) Bursaspor-Beşiktaş.........: 1-2 (Sivok, Holosko-Spor Toto Süper Lig)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24