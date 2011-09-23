-Beşiktaş kafasını kullanıyor İSTANBUL (A.A) - 22.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Bursaspor'u 2-1 yenerek 3. haftada puanını 6'ya çıkaran Beşiktaş, bu sezon adeta kafasını kullanıyor. Spor Toto Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde şu ana dek 6 maç yapan siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşmalarda 14 gol atarken, bunların 8'ini kafayla rakip filelere gönderdi. Beşiktaş, özellikle son maçlarda kafasını daha fazla kullanmaya başladı. UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımını 5-1 yendiği maçta 3 golü kafayla atan siyah-beyazlı ekip, bu şekilde gol atma alışkanlığını Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü ve Bursaspor maçlarında da sürdürdü. Ankaragücü'nü 3-1 yendiği maçta 3 golü de kafayla atan ''Kara kartallar'', son olarak Bursaspor karşısında aynı yöntemi deneyerek 2-1'lik galibiyet elde etti. Siyah-beyazlı ekipte, kafa gollerinin 2'sini Sidnei atarken, Sivok, Holosko, Mustafa Pektemek, Aurelio, Egemen ve Almeida takımın kafa gollerini atan diğer oyuncuları oldular. -Maçlar ve kafa golleri- Beşiktaş'ın kafasını kullandığı maçların sonuçları ve kafa gollerini atan oyuncular şöyle: Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv..: 5-1 (Almeida, Aurelio, Egemen-UEFA Avrupa Ligi) Beşiktaş-Ankaragücü........: 3-1 (Sidnei (2), Mustafa Pektemek-Spor Toto Süper Lig) Bursaspor-Beşiktaş.........: 1-2 (Sivok, Holosko-Spor Toto Süper Lig)