Beşiktaş kadrosunu güçlendiriyor

Tempo24-



Beşiktaş, Pınar Eren ile 3 yıllık, Tuba Meto ile de 1 yıllık sözleşme imzaladı.



Siyah-beyazlı takım, geçen sezon Ankara İller Bankası'nda oynayan 22 yaşındaki ve 1.70 metre boyundaki libero Pınar Eren ile 3 yıllık, Dicle Üniversitesi'nde forma giyen 1.72 metre boyundaki ve 35 yaşındaki pasör Tuba Meto ile ise 1 yıllık sözleşmeye imza attı.



Beşiktaş, iç transferde de İpek Soroğlu, Yeliz Aksan, Nuray Kılıç, Pınar Cankarpusat, Melis Şahin, Gizem Sancak ve Cansu Aydınoğulları ile sözleşme yeniledi.

