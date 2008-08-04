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Spor

Beşiktaş kadrosunu güçlendiriyor

Aroma Bayanlar Voleybol Birinci Ligi takımlarından Beşiktaş, Pınar Eren ve Tuba Meto'yu renklerine bağladı.

04 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Beşiktaş, Pınar Eren ile 3 yıllık, Tuba Meto ile de 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı takım, geçen sezon Ankara İller Bankası'nda oynayan 22 yaşındaki ve 1.70 metre boyundaki libero Pınar Eren ile 3 yıllık, Dicle Üniversitesi'nde forma giyen 1.72 metre boyundaki ve 35 yaşındaki pasör Tuba Meto ile ise 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Beşiktaş, iç transferde de İpek Soroğlu, Yeliz Aksan, Nuray Kılıç, Pınar Cankarpusat, Melis Şahin, Gizem Sancak ve Cansu Aydınoğulları ile sözleşme yeniledi.

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