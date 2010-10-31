-BEŞİKTAŞ KADRODA DEĞİŞİKLİK YAPTI İSTANBUL (A.A) - 31.10.2010 - Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, artık klasikleşen kadro rotasyonuna Sivasspor maçında da devam etti. Siyah-beyazlılar, Sivasspor karşısına, son oynanan Mersin İdmanyurdu maçının kadrosundan 5 değişiklik yaparak çıktı. Ziraat Türkiye Kupası play-off turu maçında ilk 11'de oynayan İsmail, Fatih, Zapotocny, Yusuf ve Fink'in yerine Sivasspor karşılaşmasında İbrahim Toraman, İbrahim Üzülmez, Holosko, Ernst ve Necip forma giydi. Schuster, yabancı kontenjanı nedeniyle Zapotocny'i yedek soyundururken, savunmanın göbeğinde iki Türk oyuncu Ersan ve İbrahim Toraman'a şans tanıdı. Alman teknik adam, Mersin İdmanyurdu maçında kadroya almadığı Alman futbolcu Ernst'i de Necip ile birlikte ön liberoda oynattı. Siyah-beyazlılarda, yedek kulübesinde Hakan, İsmail, Nihat, Yusuf, Zapotocny, Fatih ve Erhan yer aldı. Beşiktaş'ta Onur ve Fink'in yanı sıra sakatlıkları süren Quaresma, Ferrari, Nobre, Ekrem, Cenk, Rıdvan ve Aurelio 18 kişilik maç kadrosuna alınmadı. -ÇALIMBAY'A SEVGİ GÖSTERİLERİ- Beşiktaşlı taraftarlar, Sivasspor'un başında ilk lig maçına çıkan eski futbolcuları ve teknik direktörleri Rıza Çalımbay'a sevgi gösterilerinde bulundu. Çalımbay da, tribünleri selamlayarak taraftarlara karşılık verdi. -TRİBÜNLER DOLMADI- Beşiktaşlı taraftarlar, Sivasspor maçına geçmiş karşılaşmalara oranla daha az ilgi gösterdi. Özellikle kale arkası tribünlerde boşluklar göze çarparken, karşılaşmayı 20 bini aşkın sporsever izledi. Yaklaşık 200 kadar Sivassporlu taraftar da kendilerine ayrılan eski açık tribündeki yerlerinden takımlarını destekledi.