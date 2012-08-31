Beşiktaş Kadınlar Basketbol Ligi'nden çekildi

Beşiktaş Kulübü Basketbol Komitesi Başkanı Abdullah Sözer, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde yer alan takımlarını 2012-2013 sezonunda ligden çektiklerini açıkladı.

Sözer, ''Beşiktaş'ın tasarruf senesinde kadın basketbol takımını ligden çekme kararı aldık. Erkek takımımız bu sezon THY Avrupa Ligi'nde oynayacak. İddialı bir kadro yaptık. Geçen seneye göre çok daha iyi bir kadro oldu. Kız takımına harcayacağımız rakam yetmeyecek. Beşiktaş'ın tasarruf senesinde bunu düşündük. Geçen senelerde plan bütçe yapılmadığı için bu duruma gelindi. Oyuncuların da zor durumda kalmasını istemedik. Oyuncuların maaşlarını ödeyemediğiniz zaman da kulübün borcu artıyor. Biz Beşiktaş'ı düzlüğe çıkarmakta inançlıyız. Beşiktaş'ı bu durumdan kurtarmak için geldik'' şeklinde ifadeler kullandı.