Beşiktaş kadın basketbol takımına saldırı

Kadınlar Basketbol Ligi'nde bugün oynanacak Samsun Canik Belediye - Beşiktaş maçı öncesi konuk takım kafilesi salon girişinde saldırıya uğradı.



Ev sahibi ekip için çok kritik olan karşılaşma öncesi Mehmet Can Öztürk Spor Salonu girişinde Siyah-Beyazlı teknik ekip ve sporculara yönelik saldırı gerçekleşti.



Fanatik'in haberine göre, saldırı esnasında güvenlik güçlerinin yetersiz kaldığı görüldü. Güvenlik güçlerinin önemli bir bölümünün Samsunspor ile Manisaspor arasında oynacak PTT 1. Lig karşılaşmasında görevli olması nedeniyle, aynı saatte (18.00) oynanacak Samsun Canik Belediye - Beşiktaş kadın basketbol maçında yeterince önlem alamadığı iddia edildi.



Samsun Canik Belediye'nin, Beşiktaş'a kaybetmesi halinde diğer maçların skorlarına göre bugün lige veda etme ihtimali bulunuyor.