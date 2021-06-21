Beşiktaş, Joao Mario'yu gündemine aldı

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah beyazlı yönetim, Sporting Lizbon forması giyen Joao Mario'yu kadrosuna katmak istiyor.

Bonservisi Inter'de bulunan ve İtalyan kulübüyle 1 sezon daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezon 19 yıl sonra lig şampiyonu olan Sporting Lizbon'da 28 maçta görev almış ve takımın önemli parçalarından biri olmuştu.

Portekizde yayın yapan Record gazetesi, Lizbon ekibinin, merkez orta sahada görev alan futbolcu için önerdiği bonservis bedelinin Inter tarafından düşük bulunduğunu ve Portekiz ekibinin Joao Mario'yu gelecek sezon planlarından çıkarmayı düşündüğünü yazarken, Portekiz Milli Takımı'yla Avrupa şampiyonluğu yaşama başarısı da gösteren futbolcuya Beşiktaş'ın ciddi ilgisinin olduğunu belirtti. Gazete; Nice, Spartak Moskova ve Villarreal'i de futbolcunun olası transferinde Beşiktaş'ın rakipleri olarak gösterdi.