Beşiktaş, Jeremy Mathieu için resmi teklif yaptı

Sezon öncesi stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, gündemine yeni bir isim daha ekledi. Siyah-beyazlılar Barcelona'nın Fransız futbolcusu Jeremy Mathieu için İspanyol ekibine resmi teklifini sundu

ntvspor'un haberine göre; 32 yaşında ve 1.92 boyunda olan Fransız oyuncunun kulubü ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Başkan Fikret Orman, 7 milyon Euro seviyelerinde olan bonservis bedelini aşağı çekmek için görüşmelerini hızlandırdı.



Siyah-beyazlılar bonservis bedelini istediği seviyelere çekemezse Mathieu'yu kiralama teklifinde bulunacak.

Jeremy Mathieu kimdir?

Asıl mevkiisi sol stoper olan 32 yaşındaki oyuncu, profesyonel kariyerine Fransa'nın Sochaux takımında başladı. Daha sonra Toulouse forması giyen Mathieu 2009 yılında Valencia'nın yolunu tuttu.



Fransız futbolcu İspanyol ekibi ile geçirdiği 5 sezonun ardıdan 2014 yılında Barcelona'ya 20 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Son 2 sezonda Barcelona'da 73 maça çıkan Mathieu 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.