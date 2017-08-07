Beşiktaş, Jeremain Lens'i Vodafone Park'ta düzenlenen törenle tanıttı

Beşiktaş, Sunderland'den satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağladığı Jeremain Lens transferini Vodafone Park'ta düzenlenen törenle duyurdu. İmza töreninde konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Biz bir futbolcunun geçmişini ya da ismini satın almayız, bir oyuncunun bize vereceği katkıyı satın alırız" dedi.

Beşiktaş Başkanı Orman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Lens, Dinamo Kiev'e transfer olmadan takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Beşiktaş açısından da Lens açısından da hayırlı olsun. Lens, bizde oynamayı çok istedi. Camiama gösterdiği ilgiden dolayı ona teşekkür ediyorum"

"Hep beraber güzel, mutlu bir sezon geçireceğiz. Bizim işimiz oyuncuları mutlu etmek, onların işi de taraftarımızı mutlu etmek"

"Beşiktaş'ın gündemi; başka kulüp yöneticilerinin konuşmaları değildir"

"Beşiktaş'ın gündemi, başka kulüp başkanlarının konuşmaları değildir. Beşiktaş'ın gündemi, kendi gündemidir. Jeremain Lens'i Sunderland'den aldık, Fenerbahçe'den değil"

"Lens artık Beşiktaş ailesinin bir parçası. Ben de bu ailenin en büyüğüyüm. Bu yüzden aile fertlerine yapılan yorumlar beni de ilgilendirir ve ben bunların konuşulmasına izin vermiyorum."

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Lens de şöyle konuştu:

"En üst düzeyde oynamak için Beşiktaş'ı tercih ettim. Bu takımın parçası olarak başarıya katkıda bulunmaya çalışacağım"

"Sözleşmemi imzaladım. Benim için büyük gurur. Son 2 yılın şampiyonu Beşiktaş. Burada beklentiler çok yüksek"