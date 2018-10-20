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Spor

Beşiktaş, İzmir'e geldi

Mustafa KÖPRÜLÜ - Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, özel uçakla İzmir'e geldi

20 Ekim 2018 20:36

Mustafa KÖPRÜLÜ - Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, özel uçakla İzmir\'e geldi. Beşiktaşlı taraftarlar Adnan Menderes Havalimanı\'nda siyah beyazlı takımı yalnız bırakmadı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcular, taraftarlarla fotoğraf çektirip imza dağıttı. Beşiktaş\'ta sakatlıkları bulunan Adriano, Pepe ve Ljajic ile kırmızı kart cezalısı Vida kafilede yer almadı. Beşiktaş, kamp yapacağı otele yerleşmek üzere takım otobüsüyle havalimanından ayrıldı.
Bornova Stadı\'nda yarın saat 19.00\'da başlayacak Göztepe - Beşiktaş maçını Fırat Aydınus yönetecek. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş kadroya şu futbolcuları dahil etti: Loris Karius, Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Enzo Roco, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Gary Medel, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Gökhan Töre, Güven Yalçın, Ryan Babel, Vagner Love, Cyle Larin, Mustafa Pektemek.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Beşiktaşlı taraftarlardan görüntü
- Futbolcuların havalimanından çıkışı
- Teknik direktör Şenol Güneş\'in çıkışı
- Takım otobüsünün alandan ayrılışı

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