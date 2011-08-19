-Beşiktaş iyi başladı İSTANBUL (A.A) - 18.08.2011 - UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, Rusya'nın Alania takımını 3-0 yenerek gruplara kalmak için büyük avantaj sağladı. Beşiktaş, ikinci yarının başında yerden tek paslarla oyunu organize etmeye çalıştı. Ancak siyah-beyazlı ekip, kendi liginin başlamasıyla üst üste maçlar oynayan ve fizik olarak daha iyi durumda bulunan Alania'ya üstünlüğünü kabul ettirmekte zorlandı. Beşiktaş'ta özellikle oyunu yönlendirmesi beklenen Guti, kendisinden bekleneni sergileyemedi. Ağır kalan İspanyol oyuncu, hatalı paslarla takımının hücumlarda etkisiz kalmasına neden oldu. Solda İsmail'in zaman zaman yaptığı güzel ortalarla rakip kale önünde pozisyon bulan Beşiktaş'ta sağda İbrahim Toraman, hücuma destek veremedi. Alania fizik olarak güçlü bir takım olsa da hücumda etkili olabilecek hareketleri gerçekleştirmekte zorlandı ve mücadeleden 3-0 yenik ayrıldı. 63. dakikada İsmail'in soldan ortasında ceza alanı içinde ön direkte bulunan Holosko, topa ayak koydu. Ancak kaleci Khomich son anda meşin yuvarlağı kontrol etti. 65. dakikada İsmail solda rakibini güzel bir hareketle geçtikten sonra bir kez daha ortaladı. Ceza alanı içinde topla buluşan Almeida'nın gelişine sert vuruşunda, meşin yuvarlak farklı bir şekilde auta gitti. 67. dakikada Veli'nin sol çaprazdan sert şutunda, kaleci yatarak topu kontrol etti. 68. dakikada ceza alanı önünde rakibinden topu kurtaran İbrahim Toraman, yerden sert vurdu, ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı. 74. dakikada Veli'nin pasıyla ceza alanı içinde sol çaprazda topla buluşan İsmail, Tsarıkaev tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. 75. dakikada penaltı atışını kullanan Guti, meşin yuvarlağı filelere göndererek farkı 2'ye çıkardı: 2-0 80. dakikada Guti'nin sol çaprazdan ortasında ceza alanına koşu yapan Holosko'nun uçarak kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti. 88. dakikada Fernandes'in soldan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde ön direkte topla buluşan İbrahim Toraman'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı. 89. dakikada Holosko'nun pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan İbrahim Toraman, sağdan ceza alanına girdiği anda yerden Almeida'yı gördü. Almeida altıpasın önünde güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi ve takımını 3-0 öne geçirdi. Beşiktaş, karşılaşmayı 3-0 kazanarak tur için büyük avantaj yakaladı. Stat: Fiyapı İnönü Hakemler: Stanislav Todorov xxx, Nikolay Angelov xxx, Ventsislav Gavrilov xxx (Bulgaristan) Beşiktaş: Rüştü xx, İbrahim Toraman xx, Sivok xx, Egemen xx, İsmail xxx, Mustafa xx (Dk. 61 Veli xx), Fernandes xxx, Ernst xx, Simao xx (Dk. 31 Holosko xx), Guti xx, Almeida xx (Dk. 90 Mehmet ?) Alania: Khomich xx, Tsarikaev xx, Grachev xx, Grigoryev xx, Pliev xx, Dudiev xx (Dk. 53 Barbarouses x), Gabulov xx, Bakaev xx, Neco xx (Dk. 70 Khubulov x), Bikmaev xx, Zelaya x (Dk. 37 Bulgaru x) Goller: Dk. 20 Sivok, Dk. 75 Guti (Penaltıdan), Dk. 89 Almeida (Beşiktaş) Sarı Kartlar: Dk. 21 Sivok, Dk. 38 Fernandes, Dk. 59 İbrahim Toraman, Dk. 64 Guti (Beşiktaş), Dk. 38 Neco, Dk. 50 Bulgaru, Dk. 74 Tsarikaev (Alania)