-BEŞİKTAŞ İSTANBUL'A DÖNDÜ İSTANBUL (A.A) - 23.07.2010 - UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda deplasmanda Faroe Adaları temsilcisi Vikingur ile yaptığı karşılaşmayı 4-0 kazanarak tur atlayan Beşiktaş Futbol Takımı, İstanbul'a döndü. Siyah-beyazlı takım, yaklaşık 6 saatlik bir yolculuğun ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çek Cumhuriyeti'nin Viktoria Plzen takımı ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu takımla 29 Temmuz Perşembe günü deplasmanda yapacağı ilk karşılaşmanın hazırlıklarına yarın başlayacak.