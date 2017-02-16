Beşiktaş, İsrail takımlarına hiç yenilmedi

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda bu akşam İsrail takımı Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacak olan Beşiktaş, şu ana kadar hiçbir İsrail takımına karşı yenilgi yüzü görmedi.

1999-2000 Sezonu'ndaki Şampiyonlar Ligi ön eleme mücadelesinde Hapoel Haifa ile karşılaşan Kartal her iki maçtada rakibiyle berabere kaldı. İstanbul'da rakibiyle 1-1 berabere kalan Beşiktaş, deplasmanda alınan 0-0'lık skorla rakibine elenmdi.

2010-2011 sezonunda bu kez UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile eşleşen Beşiktaş rakibini 5-1 ve 3-2'lik skolarla geçti.

İki takım arasındaki mücadele Türkiye Saatiyle 23.05'te Turner Stadı'nda başlayacak. Tivibu Spor 2 kanalından yayınlanacak mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Martin Atkinson yönetecek. Atkinson'ın yardımcılıklarını ise Stephen Child ve Stuart Burt yapacak.



Kartal Avrupa'da çıkışa geçmek istiyor



Kartal, rakibi karşısında yeni bir çıkış yakalamaya çalışacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye 1-0 yenilerek elenen ve Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında da Kardemir Karabükspor'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, bu akşam iyi bir sonuç alarak son maçlardaki düşüşü sonlandırmayı hedefleyecek.



Siyah-beyazlılarda Hapoel maçı öncesi cezalı ve sakat oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor. Beşiktaş'ta kırmızı kart cezaları nedeniyle Aboubakar ve Beck, Hapoel Beer-Sheva karşısında forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı olan Adriano da bugün takımını yalnız bırakacak. Siyah-beyazlı ekipte Tolgay Arslan, sarı kart sınırında bulunuyor. Tolgay, bugünkü karşılaşmada kart gördüğü takdirde cezalı duruma düşecek.



Beşiktaş'ta devre arasında transfer edilen Mitrovic ve Babel, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde siyah-beyazlı formayla ilk Avrupa kupası maçlarına çıkacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi listesine dahil edilmeyen Ömer Şişmanoğlu da Avrupa Ligi için listeye dahil edildi. Siyah-beyazlı takımda Ersan Gülüm, Rhodolfo, Veli ve Aras ise listede yer almadı.

Bu arada Avrupa arenasında forma giyebilecek olan Dusko Tosic'in, cezalı olan Adriano'nun yokluğunda sol bekte görev yapması bekleniyor..