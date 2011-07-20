-BEŞİKTAŞ İSPANYA'YA GİTTİ İSTANBUL (A.A) - 20.07.2011 - Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş Futbol Takımı, katılacağı 3'lü turnuva için İspanya'ya gitti. Uluslararası Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Granada'ya giden siyah-beyazlı ekip, Atletico Madrid ve Granada takımlarının da yer aldığı turnuvada mücadele edecek. Maçların 45 dakika üzerinden oynanacağı turnuvada, her maç sonrasında penaltı atışları yapılacak. Yarın yapılacak turnuvadaki maç programı TSİ şöyle: 22.00 Granada-Atletico Madrid 23.00 Atletico Madrid-Beşiktaş 24.00 Granada-Beşiktaş Beşiktaş, katılacağı turnuvanın ardından 22 Temmuz Cuma günü İstanbul'a dönecek. -24 FUTBOLCU GÖTÜRÜLDÜ- Sakatlıkları süren Guti Hernandez ve Mustafa Pektemek ile bugün ameliyat olan Ersan Gülüm ve 19 Yaş Altı Milli Takımı kampında bulunan Atınç Nukan, İspanya kafilesine alınmadı. Siyah-beyazlıların İspanya'ya giden 24 kişilik futbolcu kadrosu şöyle: Rüştü Reçber, Cenk Gönen, Umut Kaya, İsmail Köybaşı, Ekrem Dağ, İbrahim Toraman, Egemen Korkmaz, Mehmet Aurelio, Necip Uysal, Mehmet Akyüz, Muhammet Demirci, Veli Kavlak, Tanju Kayhan, Burak Kaplan, Sidnei, Fabian Ernst, Hugo Almeida, Bebe, Simao Sabrosa, Ricardo Quaresma, Manuel Fernandes, Roberto Hilbert, Tomas Sivok, Filip Holosko