Beşiktaş, İran'ın İstiklal takımıyla hazırlık maçı yapacak

Ekber KARABAĞ - TAHRAN / DHA

İran\'ın en köklü futbol takımlarından İstiklal ile Beşiktaş\'ın, Tahran ve İstanbul\'da iki hazırlık maçı yapacağı belirtildi.

İstiklal Futbol Kulübü\'nün resmi internet sitesi fcesteghlal.ir\'den yapılan açıklamaya göre, ilk karşılaşma Aralık ayında Tahran\'daki 100 bin kişilik Azadi Stadyumu\'nda, ikinci maç ise Mart ayında İstanbul\'da Vodafone Park\'ta oynanacak.

Açıklamada, iki kulüp arasında çeşitli alanlardaki işbirliğinin bundan sonra da devam edeceği kaydedildi.

Tahran\'ın en eski takımlarından biri olan ve ülke genelinde milyonlarca taraftar kitlesi bulunan İstiklal, geçen yıl İran Süper Ligi\'ni ikinci sırada tamamlamıştı.