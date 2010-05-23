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Spor

Beşiktaş Inter'li Quaresma'ya çok yakın

Beşiktaş, Inter Milan'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Ricardo Quaresma ile salı günü sözleşme imzalamayı planlıyor.

23 Mayıs 2010 03:00

T24 - Beşiktaş, Inter Milan'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma transferinde son noktaya geldi. Bonservis bedeli konusunda Inter'le anlaşan Beşiktaş, Quaresma ile küçük pürüzleri aşmaya çalışıyor.


Küçük takımların büyük oyuncusu Ricardo Quaresma transferinde son noktaya gelen Beşiktaş, Inter ile bonservis bedeli olan 7 milyon euroda anlaştı.


Quaresma ile küçük pürüzlerin kaldığı belirtilirken Beşiktaş salı günü 27 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusuna sözleşme imzalatmayı planlıyor.


Sporting'de yıldızı parlayan ve Barcelona yollarını tutan Quaresma, bekleneni veremeyince müzesinde UEFA ve Şampiyonlar Ligi kupalarını bulunduran Porto'ya transfer olmuştu.


Porto'daki 3 sezonun ardından Inter Milan'a transfer olan  Quaresma, 1 sezon sonra Chelsea'ye geçmişti.


Chelsea'de de 1 sezon geçiren Portekizli oyuncu tekrar Inter Milan'a transfer olmuştu. Jose Mourinho'nun Inter'e getirdiği Quaresma, burda da beklenen performansı sergileyemeyip 3 lig, 1 Avurpa maçı olmak üzere 4 kez forma giymişti.

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