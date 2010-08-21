Beşiktaş İnönü'ye çıkıyor

T24- Schuster yönetiminde yenilgiyi unutan, İnönü'de kalesini gole kapatan; Guti'li, Quaresma'lı kadrosuyla taraftarını coşturan Beşiktaş, evindeki ilk lig maçında bugün İstanbul BŞB'yi ağırlıyor... 21:00'de başlayacak karşılaşma Lig TV'den naklen yayınlanacak.



Sezona fırtına gibi başlayan ve 6 resmi maçta 5 galibiyet 1 beraberlik elden Kartal, BŞB engelini de kayıpsız aşmak istiyor. İnönü'de bu sezon oynadığı 3 resmi maçta (Vikingur 3-0, Plzen 3-0, Helsinki 2-0) kalesini gole kapatıp 8 gol kaydeden ve 3'te 3 yapan Beşiktaş'ta tek hedef Avrupa'da

yakalanan serinin lige de taşınması...



7. randevu

Beşiktaş ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto Süper Lig'de bugün 7. randevuya çıkacak.



İki ekip arasında geride kalan 6 lig maçında Beşiktaş 2, İstanbul Büyükşehir Belediyespor 1 galibiyet alırken, 3 maç da berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlıların toplam 7 golüne, lacivert-turunculu ekip 5 golle yanıt verdi.



BEŞİKTAŞ: Cenk, Ekrem, İbrahim Toraman, Zapotocny, İbrahim Üzülmez, Hilbert, Ernst, Necip, Guti, Quaresma, Bobo





İSTANBUL BŞB.: Hasagic, Cihan, Metin, Mehmet, Ekrem, Mahmut, Holmen, Zeki, Tevfik, İskender, İbrahim Akın



