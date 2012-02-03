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Spor

Beşiktaş İnönü'de yenildi İSTANBUL (A.A)

03 Şubat 2012 00:42

-Beşiktaş İnönü'de yenildi İSTANBUL (A.A) - 02.02.2012 - Spor Toto Süper Lig'de yapılan maçta Beşiktaş, Mersin İdmanyurdu'na 1-0 mağlup olarak üst üste 2. yenilgisini aldı. Beşiktaş, maç boyunca rakibi karşısında istediği baskıyı kuramadı. Almeida savunmanın göbeğinde sıkışıp kalınca pozisyon da üretemeyen siyah-beyazlı ekip, Quaresma'nın 84. dakikada kırımızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı. 68. dakikada Simao'nun sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde topla buluşan Almeida'nın kafa vuruşu sonrası kaleci Sehic meşin yuvarlağa sahip oldu. 78. dakikada Mustafa'nın pasında, Egemen'in hatası nedeniyle Beto topu önünde bulurken, hızlı bir şekilde tekrar kademeye giren Egemen, topun auta gitmesini sağladı. 80. dakikada Nurullah'ın uzak mesafeden şutunda, kaleci Cenk topu kornere çeldi. 90+2. dakikada Necip'in uzun topunda, Boum'dan önce ceza alanı içinde sol çaprazda meşin yuvarlağı alan Almeida, dönerek sert vurdu, ancak top üstten az farkla auta gitti. Mersin İdmanyurdu, ilk yarıda bulduğu golle karşılaşmayı 1-0 kazandı. Stat: Fiyapı İnönü Hakemler: Kuddusi Müftüoğlu xx, Serkan Gençerler xx, Mustafa Sönmez xx Beşiktaş: Cenk Gönen xx, Hilbert x (Dk. 24 Tanju Kayhan x), İbrahim Toraman xx, Egemen Korkmaz xx, İsmail Köybaşı x (Dk. 34 Ekrem Dağ x), Edu x (Dk. 54 Quaresma x), Ernst x, Necip Uysal xx, Veli Kavlak xx, Simao x, Almeida x Mersin İdmanyurdu: Sehic xx, Erhan Güven xx, Çağdaş Atan xx, Boum xx, Mustafa Keçeli xx, Barış Ataş xx, Zurita xx, Tisdell xx (Dk. 46 Hakan Bayraktar x), Bueno xx, Erdal Kılıçaslan xxx (Dk. 72 Nurullah Kaya x), Moritz xx (Dk. 62 Beto x) Gol: Dk. 44 Erdal Kılıçaslan (Mersin İdmanyurdu) Kırmızı Kart: Dk. 84 Quaresma (Beşiktaş) Sarı Kartlar: Dk. 33 Egemen Korkmaz, Dk. 87 İbrahim Toraman (Beşiktaş), Dk. 66 Bueno, Dk. 87 Çağdaş Atan (Mersin İdmanyurdu)

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