-BEŞİKTAŞ İNÖNÜ'DE AVANTAJ PEŞİNDE İSTANBUL (A.A) - 16.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Beşiktaş, bu sezon başarılı sonuçlar aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde moral arıyor. Ligin aksine Avrupa kupalarında başarılı sonuçlara imza atan siyah-beyazlı takım, 2. tur ilk maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla yarın İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, turun ilk maçında rakibi karşısında rövanş için avantajlı skor almaya çalışacak. Siyah-beyazlı ekiple Dinamo Kiev arasındaki karşılaşma Fiyapı İnönü Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. -HAKEMLER PORTEKİZLİ- Beşiktaş ile Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımları arasındaki maçta Portekizli hakemler görev alacak. UEFA Avrupa Ligi 2. tur ilk karşılaşmasını Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Pedro Proenca Oliveira Alves Garcia yönetecek. Karşılaşmada Garcia'nın yardımcılıklarını Venancio Manuel Raposo Batista Tome ve Ricardo Jorge Ferreira Santos yapacak. Joao Francisco Lopes Ferreira ve Bruno Alexandre Silva Esteves ilave yardımcı hakem olarak görev alırken, maçın dördüncü hakemi ise Paulo Jorge Lourenço Batista olacak. -ALMEIDA KADRODA, SIMAO VE FERNANDES YOK- Siyah-beyazlı takımın Dinamo Kiev ile oynayacağı karşılaşmada, devre arasında transfer edilen 3 Portekizli oyuncudan 2'si yer almayacak. Kurallar gereği sadece 1 oyuncu oynatabilecek Beşiktaş, tercihini forvette Hugo Almeida'dan yana kullandı. Almeida, Dinamo Kiev karşısında gol ararken, bu oyuncu gibi devre arasında alınan Simao ve Fernandes ise kadroda bulunmayacak. -SİVOK DA UZUN BİR ARADAN SONRA OYNAYACAK- Beşiktaş'ın Çek savunma oyuncusu Tomas Sivok da uzun bir aradan sonra Avrupa hasretini Dinamo Kiev maçıyla dindirecek. Sezon başında ön eleme turunda Vikingur ile oynanan 2 maçta forma şansı bulan ve son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen ile deplasmanda oynanan karşılaşmada oynayan Sivok, sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalmıştı. Sözleşmesi dondurulan Sivok, Dinamo Kiev maçıyla uzun bir aradan sonra Avrupa heyecanı yaşayacak. -GUTİ BEKLENİYOR- Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle iki maçtır forma giymeyen İspanyol yıldız Guti'nin yarınki mücadelede forma giymesi bekleniyor. Guti'nin yokluğunda organize olmakta zorlanan Beşiktaş'ta ayrıca cezası nedeniyle Ankaragücü maçında forma giymeyen Quaresma da Dinamo Kiev maçıyla formasına yeniden kavuşacak. -HİLBERT SINIRDA- Beşiktaş'ta Dinamo Kiev maçı öncesi Alman oyuncu Roberto Hilbert kart cezası sınırında bulunuyor. Grup maçlarında Porto ve CSKA Sofya maçlarında sarı kart gören Alman oyuncu, yarınki maçta da sarı kart gördüğü takdirde rövanş maçında cezalı duruma düşecek.