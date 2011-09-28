-Beşiktaş, İngiltere'de İSTANBUL (A.A) - 28.09.2011 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda yarın İngiltere'nin Stoke City takımıyla yapacağı maç için bu ülkeye geldi. Sabah saatlerinde İstanbul'dan hareket eden özel uçakla İngiltere'nin Manchester kentine gelen siyah-beyazlı kafileyi çok az sayıdaki taraftar karşıladı. Taraftarlar, havalimanında oyunculara forma imzalattı. Siyah-beyazlı kafile, daha sonra otobüsle maçın oynanacağı Stoke on Trent'e geçti. Beşiktaş, Stoke City ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını ise bu akşam maçın oynanacağı Britannia Stadı'nda gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak. Bu arada, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Carlos Carvalhal takımının antrenmanı öncesi bir basın toplantısı düzenleyecek.