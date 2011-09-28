T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş, İngiltere'de İSTANBUL (A.A)

28 Eylül 2011 18:59

-Beşiktaş, İngiltere'de İSTANBUL (A.A) - 28.09.2011 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda yarın İngiltere'nin Stoke City takımıyla yapacağı maç için bu ülkeye geldi. Sabah saatlerinde İstanbul'dan hareket eden özel uçakla İngiltere'nin Manchester kentine gelen siyah-beyazlı kafileyi çok az sayıdaki taraftar karşıladı. Taraftarlar, havalimanında oyunculara forma imzalattı. Siyah-beyazlı kafile, daha sonra otobüsle maçın oynanacağı Stoke on Trent'e geçti. Beşiktaş, Stoke City ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını ise bu akşam maçın oynanacağı Britannia Stadı'nda gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak. Bu arada, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Carlos Carvalhal takımının antrenmanı öncesi bir basın toplantısı düzenleyecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24