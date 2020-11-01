Beşiktaş'ın yüzü tek golle güldü

Süper Lig'de, Yeni Malatyaspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibini 1-0'lık skorla yenerek, üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Siyah beyazlı ekip, 55. dakikada Larin’in attığı golle 1-0 mağlup ederek puanını 10’a yükseltti.

Beşiktaş, böylece ligdeki üst üste ikinci galibiyetini alırken, Yeni Malatyaspor'un da üç maçlık yenilmezlik serisine son verdi.