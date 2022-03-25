Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü İstanbul'da

Beşiktaş, yeni teknik direktörüne kavuştu. Siyah-beyazlı yönetimin ön anlaşmaya vardığı Valerien Ismael İstanbul’a geldi.

Fransız teknik adam, geldiği İstanbul Havalimanı'nda Beşiktaş Kulübü görevlileri tarafından karşılandı.

Beşiktaş milli ara dönüşünde 3 Nisan Pazar günü lider Trabzonspor ile karşılaşacak. Valerien Ismael de takımın başında yerini alacak.

Fransız çalıştırıcı yıllık 750 bin Eeuro kazanacak.

46 yaşındaki teknik direktör, Hannover, Wolfsburg, Nürnberg, LASK Linz, FC Barnsley ve West Brom gibi takımlarda görev almıştı.

Valerien Ismael kimdir?

Strasbourg'da başladığı profesyonel futbol kariyerinde 6 farklı takımda toplam 16 sezon forma giyen Valerien Ismael, stoper olarak görev yaptı. Futbolculuk kariyerinin tavan noktasına 2005'te transfer olduğu Bayern Münih'te erişen ve burada 3 Bundesliga zaferi kazanan Fransız isim, 2009 yazında Hannover'da futbolculuk kariyerine son verdi.

Futbolu bıraktığı Hannover'da teknik ekip ve yöneticilik pozisyonlarında görev alan Ismael, 2011 yılında Hannover'ın 2. takımında teknik direktörlük yapmaya başladı. 46 yaşındaki isim Almanya'daki tecrübelerinden sonra 2020'de Barnsley ile İngiltere futboluna adım attı. Son olarak Championship'te West Bromwich Albion'ın başına geçen Ismael, burada alınan kötü sonuçlardan sonra görevinin 7. ayında görevinden ayrıldı.