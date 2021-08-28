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Spor

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

28 Ağustos 2021 00:19

Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi C grubunda Sporting CP, B. Dortmund ve Ajax ile oynayacağı maçların programı belli oldu.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonunda, C grubunda Portekiz'den Sporting CP, Almanya'dan B. Dortmund ve Hollanda'dan Ajax ile karşılaşacak. Siyah-beyazlıların UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı şöyle:

1. Maç
15 Eylül Çarşamba
19.45 Beşiktaş - B. Dortmund (Vodafone Park)

2. Maç
28 Eylül Salı
19.45 Ajax - Beşiktaş (Johan Cruyff Arena)

3. Maç
19 Ekim Salı
19.45 Beşiktaş - Sporting CP (Vodafone Park)

4. Maç
3 Kasım Çarşamba
23.00 Sporting CP - Beşiktaş (Jose Alvalade)

5. Maç
24 Kasım Çarşamba
20.45 Beşiktaş - Ajax (Vodafone Park)

6. Maç
7 Aralık Salı
23.00 B. Dortmund - Beşiktaş (Signal Iduna Park)

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