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Spor

Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı

06 Mart 2021 12:59

Beşiktaş Kulübü'nün Divan Kurulu toplantısında yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı ekibin toplam borcu 3 milyar 570 milyon 822 bin TL.

Beşiktaşta gerçekleşen olağan divan kurulu toplantısında siyah-beyazlı kulübün güncel borcu da açıklandı.

Denetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada kulübün toplam borcunun 3 milyar 570 milyon 822 bin TL olarak açıklanırken, alacağın ise 298 milyon 820 bin TL olduğu belirtildi.

Siyah-beyazlıların toplam borç-alacak farkı ise 3 milyar 272 milyon 2 bin TL olarak ortaya çıktı.

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