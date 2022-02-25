T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'ın Sivas uçağı rötar yaptı; futbolcular havaalanında bekliyor

"Sivas’taki olumsuz hava muhalefetinden dolayı uçuş ileri bir saate alınmıştır"

25 Şubat 2022 18:08

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş olumsuz hava koşulları nedeniyle havalimanında kaldı.

beşiktaşsivasrötargecikmeuçakhavaalanı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24