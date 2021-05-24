Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler?

Chelsea'nin Premier Lig'i ilk 4 sıra içerisinde bitirmesinin ardından direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ı zorlu rakipler bekliyor.

Chelsea'nin İngiltere Premier Lig'i ilk 4'te bitirmesinin ardından Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, direkt olarak Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmayı garantiledi. Beşiktaş'ın Devler Ligi'ndeki 24 muhtemel rakibinden 14'ü de belli oldu.

Siyah-beyazlılar, ön elemelerden gelecek takımlara bağlı olarak 3. ya da 4. torbada yer alacak. Villarreal'in UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United'a kaybetmesi de Beşiktaş'ın 3. torbada olma ihtimalini artıracak.

İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri:

Lille (1. torba)

Atletico Madrid (1. torba)

Manchester City (1. torba)

Bayern Münih (1. torba)

PSG (1. torba)

Inter (1. torba)

Sporting (1. torba)

Zenit (1. torba)

Manchester United (1. ya da 2. torba)

Chelsea (1. yada 2. torba)

Real Madrid (2. torba)

Juventus (2. torba)

Barcelona (2. torba)

Juventus (2. torba)

Liverpool (2. torba)

Sevilla (2. torba)